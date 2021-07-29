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Апелляция Ред Булл на штраф Хэмилтона отклонена

Автоспорт
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Было принято решение не открывать новое расследование

Апелляция Ред Булл на штраф Хэмилтона отклонена

фото - formula1.com

Новина українською

По данным журналиста голландского издания De Telegraaf Эрика ван Харена, стюарды Гран-при Великобритании после изучения свежих доводов со стороны "Ред Булл" приняли решение не открывать новое расследование столкновения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки.

Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.

"Инцидент Ферстаппен/Хэмилтон не получит продолжения. Стюарды после запроса "Ред Булл" пришли к выводу, что нет никаких существенных дополнительных доказательств для более сурового наказания Льюиса Хэмилтона", — написал ван Харен в своём "твиттер-аккаунте".

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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