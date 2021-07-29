Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Апелляция Ред Булл на штраф Хэмилтона отклонена
Было принято решение не открывать новое расследование
фото - formula1.com
По данным журналиста голландского издания De Telegraaf Эрика ван Харена, стюарды Гран-при Великобритании после изучения свежих доводов со стороны "Ред Булл" приняли решение не открывать новое расследование столкновения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки.
Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.
"Инцидент Ферстаппен/Хэмилтон не получит продолжения. Стюарды после запроса "Ред Булл" пришли к выводу, что нет никаких существенных дополнительных доказательств для более сурового наказания Льюиса Хэмилтона", — написал ван Харен в своём "твиттер-аккаунте".
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США отстали от Китая и Японии, Україна - 54-я
- Свитолина уступает Вондроушевой в полуфинале Олимпиады. Как это было
- Если осилят Генк. Известно, с кем Шахтер может побороться за группу Лиги чемпионов в раунде плей-офф
- Гран-при Саудовской Аравии может принять финал сезона-2021 Формулы-1
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО