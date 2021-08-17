В Хаасе назвали возможных кандидатов на замену Шумахера

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Мике Шумахере, дав понять, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ним. Однако если Мик всё-таки покинет "Хаас", то, по словам Штайнера, новым пилотом команды станет другой гонщик академии "Феррари". Это может быть либо британец Каллум Айлотт, либо россиянин Роберт Шварцман

"Я просто уверен, что в следующем году Мик останется с нами. Он работает по контракту с "Феррари", и у нас будет гонщик "Феррари". Если с Миком не получится, то ладно, у них есть ещё несколько хороших вариантов. Но было бы идеально, если бы Мик остался, и я почти уверен, что именно так и произойдёт", — написал Штайнер в своей колонке для The Race.

Ранее руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто высказался о будущем пилотов академии "Скудерии" Мике Шумахере и Антонио Джовинацци.