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Суд не отменил Гран-при Нидерландов

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Суд не отменил Гран-при Нидерландов

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Голландский суд принял решение не отменять Гран-при Нидерландов, который пройдёт в начале сентября. Об этом сообщает Rechtspraak.nl.

Напомним, на прошлой неделе голландский климатический активист Йохан Волленбрук подал иск в суд, чтобы попытаться отменить Гран-при Нидерландов. По мнению Волленбрука, спортивное мероприятие на автодроме "Зандворт" приводит к слишком большому выбросу азота, что недопустимо для Нидерландов.

Суд отметил, что позиции двух сторон далеки друг от друга, а дополнительное использование показаний экспертов необходимо из-за отсутствия ясности дела, для закрытия которого необходимо использовать разные точки зрения. Однако в итоге правоохранители приняли решение провести гонку.

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В статье: Гран-при Нидерландов
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