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Макс Ферстаппен о квалификации: Безусловно, можно было проехать быстрее

Автоспорт
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Макс Ферстаппен о квалификации: Безусловно, можно было проехать быстрее

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результат квалификационных гонок Гран-при Нидерландов. Его слова цитирует RaceFans:

"С моей точки зрения, проблемы начинались раньше - на выезде с третьего поворота достаточно комковатое место, и у меня проскакивала передача. Так что я на две десятых улучшал свое время, а затем потерял полторы десятых.

Я понятия не имел, что крыло закрыто. Если учесть проблему, о которой я уже сказал, ситуация неидеальная. Безусловно, можно было проехать быстрее. К счастью, этого времени хватило для поула" - сказал он.

Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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