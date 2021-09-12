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Формула-1. Макларен дает победный дубль в гонке Гран-при Италии

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Макларен дает победный дубль в гонке Гран-при Италии

https://queen-of-motorsport.ru

UA-Футбол
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Сегодня, 12 сентября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Италии. Победу в заезде одержал пилот "Макларен" Даниэль Рикардо, вторая позиция у его партнера по команде Лендо Норриса (+1,747), а ТОП 3 замкнул представитель "Мерседес" Валтери Боттас (+4,921).

Авария Ферстаппена и Хэмилтона

Формула-1. Макларен дает победный дубль в гонке Гран-при Италии - изображение 1

Общий зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 226,5

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 221,5

3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 141

4. Ландо Норрис ("Макларен") - 132

5. Серхио Перес ("Ред Булл") - 118

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В статье: формула-1 Макларен Гран-при Италии
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