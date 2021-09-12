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Формула-1. Макларен дает победный дубль в гонке Гран-при Италии
Результаты гонки
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Сегодня, 12 сентября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Италии. Победу в заезде одержал пилот "Макларен" Даниэль Рикардо, вторая позиция у его партнера по команде Лендо Норриса (+1,747), а ТОП 3 замкнул представитель "Мерседес" Валтери Боттас (+4,921).
Общий зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 226,5
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 221,5
3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 141
4. Ландо Норрис ("Макларен") - 132
5. Серхио Перес ("Ред Булл") - 118
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