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Организаторы ГП Саудовской Аравии предъявили Ф1 требования к дресс-коду
Не все смогут посетить гонку
фото - twitter.com
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт впервые в истории, отправили участникам чемпионатов Формулы-1 и Формулы-2 список требований к внешнему виду и поведению в одной из самых религиозных стран Ближнего Востока, сообщает Marca.
В частности, мужчинам не рекомендуется появляться на публике в шортах, майках и узких брюках. В отношении женщин правила более строгие — им запрещено носить мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, а также купальники.
Подобный дресс-код может привести к неудобствам, поскольку в декабре в Саудовской Аравии температура воздуха обычно составляет 30 °C. Однако данные правила распространяются не только на жителей страны, но и на всех въезжающих туда.
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