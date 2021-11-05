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Боттас показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Мексики
На втором месте его напарник
В Мехико завершилась первая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды "Мерседес" Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время — у лидера чемпионата мира, Макса Ферстаппена из "Ред Булл".
Гран-при Мексики. Первая тренировка
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.18,341
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,076
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,123
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,269
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,644
6. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +1,122
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,315
8. Шарль Леклер ("Феррари") +1,326
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,418
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,517
11. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,670
12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,685
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,689
14. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,932
15. Ландо Норрис ("Макларен") +1,960
16. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,003
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,176
18. Николас Латифи ("Уильямс") +3,239
19. Мик Шумахер ("Хаас") +3,803
20. Никита Мазепин ("Хаас") +4,478.
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