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Ферстаппен прокомментировал стартовые заезды Гран-при Мексики
Комментарии от лучшего пилота сезона
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал стартовые заезды Гран-при Мексики. Его слова цитирует GP Fans:
"День прошёл хорошо. Разумеется, я пытался улучшить работу болида, улучшить ощущения, хотя следует отметить, что в первой практике трасса была достаточно грязной, а накат появился только во второй сессии. Но в общем-то наша машина работала очень неплохо. Есть пара вещей, над которыми нужно поработать, но в остальном все хорошо.
Могли ли мы показать что-нибудь большее? Сложно сказать. Мы никогда не бываем до конца довольны, всегда стараемся прибавить. Пока все хорошо, но нужно, чтобы все так прошло и завтра. Мы надеемся хорошо начать уикенд" – сказал он.
Напомним, что сегодня пройдут последняя Практика (старт в 19:00) и квалификация (старт в 22:00) Гран-при Мексики.
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