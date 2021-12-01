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Эксперты подсчитали разницу между двигателями команд Формулы-1

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Лучший двигатель по прежнему в Мерседеса

Эксперты подсчитали разницу между двигателями команд Формулы-1

фото - twitter.com

Новина українською

Эксперты подсчитали разницу в двигателях команд Формулы-1. По оценкам аналитиков, чьими данными располагает испанское издание AS, лучший мотор по-прежнему у "Мерседеса".

Второй идёт "Хонда". Разница на один круг в среднем составляет 0,2 секунды. Полсекунды "Мерседесу" уступает двигатель "Феррари" и 0,7 секунды — силовой агрегат "Рено".

Эксперты оценивали мощность двигателей на момент старта сезона-2021 и полагают, что с тех пор отставание мотора "Рено" могло стать больше, так как все их конкуренты внедряли новые виды топлива и прогрессировали, в то время как французы сохраняли одну и ту же силовую установку с 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Мерседес" намерен улучшить двигатель на авто Валттери Боттаса, чтобы помочь ему обойти Ферстаппена.

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