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Эксперты подсчитали разницу между двигателями команд Формулы-1
Лучший двигатель по прежнему в Мерседеса
фото - twitter.com
Эксперты подсчитали разницу в двигателях команд Формулы-1. По оценкам аналитиков, чьими данными располагает испанское издание AS, лучший мотор по-прежнему у "Мерседеса".
Второй идёт "Хонда". Разница на один круг в среднем составляет 0,2 секунды. Полсекунды "Мерседесу" уступает двигатель "Феррари" и 0,7 секунды — силовой агрегат "Рено".
Эксперты оценивали мощность двигателей на момент старта сезона-2021 и полагают, что с тех пор отставание мотора "Рено" могло стать больше, так как все их конкуренты внедряли новые виды топлива и прогрессировали, в то время как французы сохраняли одну и ту же силовую установку с 2020 года.
Ранее сообщалось, что "Мерседес" намерен улучшить двигатель на авто Валттери Боттаса, чтобы помочь ему обойти Ферстаппена.
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