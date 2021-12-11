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Макс Ферстаппен: Я не боюсь Хэмилтона, а он никогда не признает, что боится меня
Интересный комментарий
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о противостоянии их Льюисом Хэмилтоном перед последним Гран-при сезона. Его слова цитирует De Telegraaf:
- Я заметил, что вы больше не произносите имя Льюис Хэмилтон и название команды "Mercedes".
- Да верно. Когда события развиваются так, как в ходе нынешнего сезона, это может произойти. Скажем так, для этого случилось очень многое.
- Это из-за гонки на "Сильверстоуне", где у вас произошло жесткое столкновение с Хэмилтоном?
- Не только из-за этого, а из-за событий в течение сезона в целом. Мое представление о некоторых людях изменилось. И не к лучшему. Хотя не то чтобы мне это было важно. Но я уже видел, что, когда напряжение нарастает, некоторые люди показывают свое искреннее лицо. Впрочем, это вполне естественно.
- Вы думаете, что Хэмилтон вас боится?
- Ну, он этого никогда не признает. По крайней мере, я его точно не боюсь. Да, должно быть, я заставляю его нервничать, когда он видит меня в зеркалах заднего вида. Мы просто разные гонщики, он не так агрессивен. Он не знает, как гоняться так, как я это делаю. И я не виню его за это, ведь у него не было такой возможности, как у меня – учиться гонкам у своего отца.
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