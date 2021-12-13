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Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1

Автоспорт
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Мощное достижение голландца

Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен накануне на последнем круге выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Попутно Ферстаппен вошел в историю Формулы-1, став новым рекордсменом чемпионата по количеству подиумов за сезон. Голландец 18 раз финишировал в топ-3, причем неизменно оказывался на первом или втором месте.

Ферстаппен превзошел достижения трех гонщиков – Михаэля Шумахера (17 подиумов в 2002 году), Себастьяна Феттеля (2011) и Льюиса Хэмилтона (2015-2016, 2018-2019).

Стоит отметить, что Макс Ферстаппен оказывался на подиуме в каждой гонке сезона 2021 года, в которой ему удавалось добраться до финиша.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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