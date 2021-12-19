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Ферстаппен о Пересе: Такие партнеры – большая редкость

Автоспорт
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Ферстаппен о Пересе: Такие партнеры – большая редкость

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Лучший пилот Формулы-1 сезона 2021 года Макс Ферстаппен рассказал о командных действиях своего напарника Серхио Переса во время решающей гонки Гран-при Абу-Даби. Его слова цитирует Auto-Motor-und-Sport:

"Не думаю, что я бы сейчас сидел здесь, если бы не Чеко. Потому что если бы не он, у Mercedes остался бы достаточный запас времени, чтобы провести пит-стоп под машиной безопасности. Так что Чеко был просто невероятный.

Когда мы только начинали работать вместе, было сложно понять, как все получится, как мы сработаемся, это нормально. Но очень быстро стало понятно, что Чеко просто замечательный парень. И не только о Формуле-1. Он в общем-то очень приятный парень, семейный человек, и да, мы много раз прекрасно проводили время вместе.

Такие партнеры – большая редкость. Чеко показал, что он настоящий командный игрок, и я надеюсь, что мы будем еще долго выступать вместе. Да, поначалу ему было достаточно тяжело привыкнуть к болиду Red Bull, адаптироваться. Но мне кажется, что в последнее время он заметно прибавил и стал быстрее" – сказал он.

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В статье: Макс Ферстаппен Серхио Перес
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