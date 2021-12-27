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Вольф объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после финала сезона Формулы-1
В команде долго разговаривали после финальной гонки
Фото: f1news.ru
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф дал комментарий по поводу Льюиса Хэмилтона, который после завершения сезона в Формуле-1 ещё не общался с журналистами.
"Мы все колеблемся в эмоциях, Льюис – больше всех. Он выигрывал чемпионат мира до последнего круга, а потом у него отняли всё. Конечно, ты будешь подавлен, потому что не можешь понять, что только что произошло.
Он молчит, потому что ему просто не хватает слов.
Льюис был в офисе со мной и всеми остальными участниками процесса, и мы постоянно общались в те дни, когда речь шла об апелляции. Во второй половине третьего дня после гонки мы снова общались по видеосвязи, чтобы решить, что делать.
Я сказал ему перед награждением, что он должен провести эти несколько часов, отдавая дань уважения работе всей своей жизни и своим выступлениям, и что он должен постараться взять эти позитивные моменты с собой. Думаю, что он так и поступил", — приводит слова Вольфа RacingNews365.
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