Вольф объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после финала сезона Формулы-1

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф дал комментарий по поводу Льюиса Хэмилтона, который после завершения сезона в Формуле-1 ещё не общался с журналистами.

"Мы все колеблемся в эмоциях, Льюис – больше всех. Он выигрывал чемпионат мира до последнего круга, а потом у него отняли всё. Конечно, ты будешь подавлен, потому что не можешь понять, что только что произошло.

Он молчит, потому что ему просто не хватает слов.

Льюис был в офисе со мной и всеми остальными участниками процесса, и мы постоянно общались в те дни, когда речь шла об апелляции. Во второй половине третьего дня после гонки мы снова общались по видеосвязи, чтобы решить, что делать.

Я сказал ему перед награждением, что он должен провести эти несколько часов, отдавая дань уважения работе всей своей жизни и своим выступлениям, и что он должен постараться взять эти позитивные моменты с собой. Думаю, что он так и поступил", — приводит слова Вольфа RacingNews365.