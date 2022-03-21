Гран-при Саудовской Аравии под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов страны

Проведение Гран-при Саудовской Аравии в Джидде в ближайший уик-энд может не состояться. 20 марта йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. В стране признали, что после обстрелов временно снижена эффективность работы одного из нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.

The Sun направило запрос в Формулу-1, на что организация ответила, что руководители чемпионата мира "следят за ситуацией" в Саудовской Аравии.

Отметим, что Saudi Aramco является официальным спонсором Формулы-1, а также титульным спонсором команды "Астон Мартин".