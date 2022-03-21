Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Саудовской Аравии под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов страны
Мир сошел с ума
фото - F1
Проведение Гран-при Саудовской Аравии в Джидде в ближайший уик-энд может не состояться. 20 марта йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. В стране признали, что после обстрелов временно снижена эффективность работы одного из нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.
The Sun направило запрос в Формулу-1, на что организация ответила, что руководители чемпионата мира "следят за ситуацией" в Саудовской Аравии.
Отметим, что Saudi Aramco является официальным спонсором Формулы-1, а также титульным спонсором команды "Астон Мартин".
Популярное сейчас
- Путин отказался встречаться с Зеленским
- В результате обстрела россиянами Киева произошел большой пожар: есть жертвы
- Позор Реала в Эль Класико, дебют Монзуль в Серии А, поддержка Бекхэма. Главные новости за 20 марта
- Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер одержал победу в квалификации и шокировал болельщиков
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО