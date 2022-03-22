Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решетке

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решётке. Об этом сообщает Motorsport. Всему виной — возможная замена батареи на его болиде.

"Это был какой-то мгновенный сбой, полная потеря мощности. На данный момент мы считаем, что это может быть связано с батареей, хотя точно не знаем. Так что продолжаем искать причину. Сначала мы должны найти неисправность, но один из сценариев заключается в том, что мы будем должны заменить элемент силового агрегата", — сказал технический директор "Альфа Таури" Джоди Эггинтон.