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Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решетке
Об этом рассказал технический директор Альфа Таури
Фото: twitter PIERRE GASLY
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли может получить штраф на стартовой решётке. Об этом сообщает Motorsport. Всему виной — возможная замена батареи на его болиде.
"Это был какой-то мгновенный сбой, полная потеря мощности. На данный момент мы считаем, что это может быть связано с батареей, хотя точно не знаем. Так что продолжаем искать причину. Сначала мы должны найти неисправность, но один из сценариев заключается в том, что мы будем должны заменить элемент силового агрегата", — сказал технический директор "Альфа Таури" Джоди Эггинтон.
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