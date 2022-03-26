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Глава команды Феррари: Пилоты Ф1 все еще обеспокоены обстрелом Джедды
Но их уговорили остаться
Фото: The Times of Israel
Глава команды "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что пилоты Формулы-1 все еще сомневаются в проведении Гран-при Саудовской Аравии в Джедде, обстрелянной во время первой тренировки:
"Я не думаю, что они на сто процентов готовы и расслаблены. Наверняка они все еще опасаются, однако прислушались к нашим заверениям и поняли важность того, что они здесь останутся. Что провести гонку это лучший выбор для нас всех. Покинуть страну было бы неправильно".
Йеменское движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел саудовской Джедды, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco. По заявлениям, обстрелы произошли всего лишь в 20 километрах от трека.
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