Глава команды Феррари: Пилоты Ф1 все еще обеспокоены обстрелом Джедды

Глава команды "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что пилоты Формулы-1 все еще сомневаются в проведении Гран-при Саудовской Аравии в Джедде, обстрелянной во время первой тренировки:

"Я не думаю, что они на сто процентов готовы и расслаблены. Наверняка они все еще опасаются, однако прислушались к нашим заверениям и поняли важность того, что они здесь останутся. Что провести гонку это лучший выбор для нас всех. Покинуть страну было бы неправильно".

Йеменское движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел саудовской Джедды, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco. По заявлениям, обстрелы произошли всего лишь в 20 километрах от трека.