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Болид Ред Булл станет легче на 8 кг
Это улучшение обойдется команде в приличную сумму
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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что на Гран-при Эмилии-Романьи болид будет на 8 кг легче.
"Феррари" — это машина, которая доказала свою скорость в любых условиях и независимо от температуры асфальта или шин. Наша машина, безусловно, сложнее в настройке, но в Имоле мы представим версию болида, которая будет легче. Это должно дать нам значительное преимущество с точки зрения темпа", — приводит слова Хельмута Марко итальянский Motorsport.
Как сообщает источник, изменения болида, направленные на снижение веса, обойдутся команде в € 2 млн.
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