Болид Ред Булл станет легче на 8 кг

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что на Гран-при Эмилии-Романьи болид будет на 8 кг легче.

"Феррари" — это машина, которая доказала свою скорость в любых условиях и независимо от температуры асфальта или шин. Наша машина, безусловно, сложнее в настройке, но в Имоле мы представим версию болида, которая будет легче. Это должно дать нам значительное преимущество с точки зрения темпа", — приводит слова Хельмута Марко итальянский Motorsport.

Как сообщает источник, изменения болида, направленные на снижение веса, обойдутся команде в € 2 млн.