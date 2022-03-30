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Болид Ред Булл станет легче на 8 кг

Автоспорт
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Это улучшение обойдется команде в приличную сумму

Болид Ред Булл станет легче на 8 кг

https://the-race.com

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что на Гран-при Эмилии-Романьи болид будет на 8 кг легче.

"Феррари" — это машина, которая доказала свою скорость в любых условиях и независимо от температуры асфальта или шин. Наша машина, безусловно, сложнее в настройке, но в Имоле мы представим версию болида, которая будет легче. Это должно дать нам значительное преимущество с точки зрения темпа", — приводит слова Хельмута Марко итальянский Motorsport.

Как сообщает источник, изменения болида, направленные на снижение веса, обойдутся команде в € 2 млн.

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В статье: Ред Булл Марко Хельмут
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