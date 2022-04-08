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Феттель оштрафован за выезд на трассу на скутере
При этом он не получил соответствующего разрешения
фото - f1-world.ru
Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 приняли решение оштрафовать немецкого гонщика команды "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля на сумму в € 5 000.
Соответствующее решение было вынесено за его действия по окончании первой пятничной тренировки на трассе "Альберт-парк".
Напомним, болид немецкого пилота остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой, после чего Феттель досматривал остаток сессии с обочины. Впоследствии Себастьян взял чей-то скутер, выехав на нём на трассу и добравшись в итоге до пит-лейна. Разрешения на такие действия со стороны гоночной дирекции немец не получал.
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