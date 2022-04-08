Феттель оштрафован за выезд на трассу на скутере

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 приняли решение оштрафовать немецкого гонщика команды "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля на сумму в € 5 000.

Соответствующее решение было вынесено за его действия по окончании первой пятничной тренировки на трассе "Альберт-парк".

Напомним, болид немецкого пилота остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой, после чего Феттель досматривал остаток сессии с обочины. Впоследствии Себастьян взял чей-то скутер, выехав на нём на трассу и добравшись в итоге до пит-лейна. Разрешения на такие действия со стороны гоночной дирекции немец не получал.