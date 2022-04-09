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Результаты квалификации Гран-при Австралии: Феррари первые и девятые, пилот МакЛарен четвертый

Автоспорт
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Леклер продолжает противостояние с Ферстаппеном

Результаты квалификации Гран-при Австралии: Феррари первые и девятые, пилот МакЛарен четвертый

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Завершилась квалификация Гран-при Австралии, прошедшая в Мельбурне. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, идущие на первом и третьем местах в таблице чемпионата, заняли первое и второе места на треке. Второй пилот "Феррари" Карлос Сайнц, идущий на втором месте в чемпионате, занял лишь девятое место в квалификации. Пилот "Хаас" Кевин Магнуссен выбыл еще в первом раунде квалификации, заняв 16 место.

Результаты:

1. Шарль Леклер – "Феррари"

2. Макс Ферстаппен – "Ред Булл"

3. Серхио Перес – "Ред Булл"

4. Ландо Норрис – "МакЛарен"

5. Льюис Хэмилтон – "Мерседес"

6. Джордж Расселл – "Мерседес"

7. Даниэль Риккардо - "Макларен"

8. Эстебан Окон - "Альпин"

9. Карлос Сайнс - "Феррари"

10. Фернандо Алонсо - "Альпин"

11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

13. Юки Цунода - "Альфа Таури"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

17. Себастьян Феттель – "Астон Мартин"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

19. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

20. Алекс Албон - "Уильямс"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Шарль Леклер Гран-при Австралии
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