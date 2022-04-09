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Результаты квалификации Гран-при Австралии: Феррари первые и девятые, пилот МакЛарен четвертый
Леклер продолжает противостояние с Ферстаппеном
Фото: Eurosport
Завершилась квалификация Гран-при Австралии, прошедшая в Мельбурне. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, идущие на первом и третьем местах в таблице чемпионата, заняли первое и второе места на треке. Второй пилот "Феррари" Карлос Сайнц, идущий на втором месте в чемпионате, занял лишь девятое место в квалификации. Пилот "Хаас" Кевин Магнуссен выбыл еще в первом раунде квалификации, заняв 16 место.
Результаты:
1. Шарль Леклер – "Феррари"
2. Макс Ферстаппен – "Ред Булл"
3. Серхио Перес – "Ред Булл"
4. Ландо Норрис – "МакЛарен"
5. Льюис Хэмилтон – "Мерседес"
6. Джордж Расселл – "Мерседес"
7. Даниэль Риккардо - "Макларен"
8. Эстебан Окон - "Альпин"
9. Карлос Сайнс - "Феррари"
10. Фернандо Алонсо - "Альпин"
11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
13. Юки Цунода - "Альфа Таури"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
16. Кевин Магнуссен - "Хаас"
17. Себастьян Феттель – "Астон Мартин"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
19. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
20. Алекс Албон - "Уильямс"
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