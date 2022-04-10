Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии

Завершилось Гран-при Австралии, проходившее в городе Мельбурн. Занявший в квалификации поул-позицию пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу и в самой гонке, а вот занявшему второе место в сетке гонки Ферстаппену финишировать так и не удалось. Также, новый пилот "Мерседес" Джордж Расселл занял третье место, а семикратный чемпион в составе команды Льюис Хэмилтон пришел лишь четвертым.

Результаты Гран-при:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

5. Ландо Норрис - "Макларен"

6. Даниэль Риккардо - "Макларен"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

10. Алекс Албон - "Уильямс"

11. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

12. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

13. Мик Шумахер - "Хаас

14. Кевин Магнуссен - "Хаас"

15. Юки Цунода - "Альфа Таури"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Фернандо Алонсо - "Альпин"

Не дошли до финиша:

Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

Карлос Сайнс - "Феррари"