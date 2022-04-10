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Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии
МакЛарен возвращается
Фото: Sportskeeda
Завершилось Гран-при Австралии, проходившее в городе Мельбурн. Занявший в квалификации поул-позицию пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу и в самой гонке, а вот занявшему второе место в сетке гонки Ферстаппену финишировать так и не удалось. Также, новый пилот "Мерседес" Джордж Расселл занял третье место, а семикратный чемпион в составе команды Льюис Хэмилтон пришел лишь четвертым.
Результаты Гран-при:
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Серхио Перес - "Ред Булл"
3. Джордж Расселл - "Мерседес"
4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
5. Ландо Норрис - "Макларен"
6. Даниэль Риккардо - "Макларен"
7. Эстебан Окон - "Альпин"
8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
10. Алекс Албон - "Уильямс"
11. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
12. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
13. Мик Шумахер - "Хаас
14. Кевин Магнуссен - "Хаас"
15. Юки Цунода - "Альфа Таури"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Фернандо Алонсо - "Альпин"
Не дошли до финиша:
Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
Карлос Сайнс - "Феррари"
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