УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии

Автоспорт
(1 голосов)

МакЛарен возвращается

Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии

Фото: Sportskeeda

UA-Футбол
Новина українською

Завершилось Гран-при Австралии, проходившее в городе Мельбурн. Занявший в квалификации поул-позицию пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу и в самой гонке, а вот занявшему второе место в сетке гонки Ферстаппену финишировать так и не удалось. Также, новый пилот "Мерседес" Джордж Расселл занял третье место, а семикратный чемпион в составе команды Льюис Хэмилтон пришел лишь четвертым.

Результаты Гран-при:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

5. Ландо Норрис - "Макларен"

6. Даниэль Риккардо - "Макларен"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

10. Алекс Албон - "Уильямс"

11. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

12. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

13. Мик Шумахер - "Хаас

14. Кевин Магнуссен - "Хаас"

15. Юки Цунода - "Альфа Таури"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Фернандо Алонсо - "Альпин"

Не дошли до финиша:

Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

Карлос Сайнс - "Феррари"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Мерседес Феррари Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Австралии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...