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В Ред Булл рассказали, почему Ферстаппен сошел на Гран-при Австралии
Пока неизвестно, смогут ли решить проблему в кратчайшие сроки
https://the-race.com
Спортивный консультант "Ред Будд" Хельмут Марко сообщил, что команда выяснила причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.
"Мы смогли выяснить причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена. Будет ли эта проблема решена до Гран-при Эмилии-Романьи? Сложный вопрос. Проблема совершенно иная, нежели была в Бахрейне", — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.
Напомним, Ферстаппен сошёл с гонки Гран-при Австралии из-за поломки болида.
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