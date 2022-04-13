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В Ред Булл рассказали, почему Ферстаппен сошел на Гран-при Австралии

Автоспорт
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Пока неизвестно, смогут ли решить проблему в кратчайшие сроки

В Ред Булл рассказали, почему Ферстаппен сошел на Гран-при Австралии

https://the-race.com

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Будд" Хельмут Марко сообщил, что команда выяснила причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.

"Мы смогли выяснить причину утечки топлива на машине Макса Ферстаппена. Будет ли эта проблема решена до Гран-при Эмилии-Романьи? Сложный вопрос. Проблема совершенно иная, нежели была в Бахрейне", — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

Напомним, Ферстаппен сошёл с гонки Гран-при Австралии из-за поломки болида.

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В статье: Ред Булл Марко Хельмут
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