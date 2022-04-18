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Боттас: Очень доволен своей ролью в Альфа Ромео
Валттери нашел свое место
фото - formula1.com
Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас высказался по поводу атмосферы в команде, а также рассказал о своей роли внутри коллектива.
"Я по-настоящему чувствую себя частью команды. Если я прошу о чём-то, это происходит, команда действительно прислушивается.
Сейчас в команде все очень мотивированы и настроены на позитивный лад, все очень стараются. Это именно то, чего я пытался добиться, и вы могли видеть, что результаты первой же гонки, в которой мы заработали очки, подняли людям настроение.
Очень доволен тем, как идут дела в команде и моей ролью. Я очень доволен и тем, как всё складывается для нашей команды, и моей ролью. У меня такое чувство, что я не просто гонщик, но и важный член команды", — приводит слова Боттаса The Race.
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