  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Боттас: Очень доволен своей ролью в Альфа Ромео
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боттас: Очень доволен своей ролью в Альфа Ромео

Автоспорт
(1 голосов)

Валттери нашел свое место

Боттас: Очень доволен своей ролью в Альфа Ромео

фото - formula1.com

Новина українською

Финский пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас высказался по поводу атмосферы в команде, а также рассказал о своей роли внутри коллектива.

"Я по-настоящему чувствую себя частью команды. Если я прошу о чём-то, это происходит, команда действительно прислушивается.

Сейчас в команде все очень мотивированы и настроены на позитивный лад, все очень стараются. Это именно то, чего я пытался добиться, и вы могли видеть, что результаты первой же гонки, в которой мы заработали очки, подняли людям настроение.

Очень доволен тем, как идут дела в команде и моей ролью. Я очень доволен и тем, как всё складывается для нашей команды, и моей ролью. У меня такое чувство, что я не просто гонщик, но и важный член команды", — приводит слова Боттаса The Race.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валттери Боттас Альфа Ромео
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...