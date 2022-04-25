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Джордж Рассел: Я столкнулся с сильной болью в груди из-за дельфинирования

Автоспорт
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Пилот надеется, что проблема решится

Джордж Рассел: Я столкнулся с сильной болью в груди из-за дельфинирования

фото - F1

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался по поводу проблемы дельфинирования болидов в сезоне-2022.

"От постоянного подпрыгивания болида у тебя сбивается дыхание, и это самое экстремальное ощущение, которое я когда-либо испытывал.

Я очень надеюсь, что мы найдём решение, и я надеюсь, что каждая команда, которая борется с дельфинированием, найдёт решение, потому что гонщики не могут продолжать работать в таком режиме.

Это первый уик-энд, когда я столкнулся с сильной болью в груди из-за сильных подпрыгиваний болида", — приводит слова Расселла GPFans.

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В статье: Джордж Расселл
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