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Джордж Рассел: Я столкнулся с сильной болью в груди из-за дельфинирования
Пилот надеется, что проблема решится
фото - F1
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался по поводу проблемы дельфинирования болидов в сезоне-2022.
"От постоянного подпрыгивания болида у тебя сбивается дыхание, и это самое экстремальное ощущение, которое я когда-либо испытывал.
Я очень надеюсь, что мы найдём решение, и я надеюсь, что каждая команда, которая борется с дельфинированием, найдёт решение, потому что гонщики не могут продолжать работать в таком режиме.
Это первый уик-энд, когда я столкнулся с сильной болью в груди из-за сильных подпрыгиваний болида", — приводит слова Расселла GPFans.
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