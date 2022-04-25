  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Я точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Я точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот не может конкурировать с ведущими гонщиками

Хэмилтон: Я точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после четырех этапов сезона заключил, что не планирует участвовать в чемпионской гонке.

"Гран-при в Италии – выбросить и забыть. И я уж точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул. Но мы все будем в команде работать, чтобы собраться и показать результат", - сказал Хэмилтон.

Сейчас Льюис распологается на 7-м месте общего зачета.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...