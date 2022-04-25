Хэмилтон: Я точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после четырех этапов сезона заключил, что не планирует участвовать в чемпионской гонке.

"Гран-при в Италии – выбросить и забыть. И я уж точно не буду участвовать в гонке за чемпионский титул. Но мы все будем в команде работать, чтобы собраться и показать результат", - сказал Хэмилтон.

Сейчас Льюис распологается на 7-м месте общего зачета.