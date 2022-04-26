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Руководство Формулы-1 решит проблемы, которые возникли у команд из-за инфляции

Автоспорт
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Все решится на ближайшем заседании

Руководство Формулы-1 решит проблемы, которые возникли у команд из-за инфляции

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Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о том, что решение проблемы, связанной с инфляцией, уже близко.

Годовой лимит расходов команд снизился со $145 млн в 2021 году до $140 млн в этом сезоне. Однако рост стоимости многих статей расходов, попадающих под лимит, привел к тому, что многим командам стало еще сложнее оставаться в рамках лимита без ущерба для развития болидов, чем предполагалось.

Несколько команд усиленно лоббируют увеличение лимита или другую форму корректировки, хотя некоторые из них заявили, что их устраивает, если в этом сезоне он не изменится.

Браун признал, что этот вопрос придется решать, и он будет среди обсуждаемых тем на заседании комиссии Формулы-1 во вторник в Лондоне.

"Я думаю, что инфляционное увеличение должно быть пересмотрено. Потому что когда разрабатывались эти правила, инфляция была относительно низкой и предсказуемой, а сейчас она высока и непредсказуема".

И если вы посмотрите на темпы инфляции, применяемые к промышленным предприятиям, таким как команда Формулы-1, то увидите, что есть электроэнергия, есть сырье, есть все вещи, которые сейчас оказываются достаточно дорогими. Но я думаю, что решение по этому вопросу скоро будет найдено», – приводит Брауна Motorsport.

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В статье: формула-1
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