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Тото Вольфф назвал причины неудач Хэмилтона
Также руководитель команды похвалил Рассела
Фото: Sky Sports
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу выступления пилотов немецкой команды на Гран-при Эмилии-Романьи.
"Вы видели уже на примере спринтерской гонки, что внутри DRS-паровозика никто не мог совершить обгон. Если вас загоняют в угол, в вереницу машин, то обогнать просто почти невозможно. Я думаю, что у Льюиса был гораздо больший темп, чем у Пьера Гасли или Александера Албона, или всех остальных парней перед ним, но есть одна прямая с DRS, и если у тебя нет скорости на прямой, ты не можешь пройти.
Я думаю, что оба гонщика делают всё возможное и превосходят машину в данный момент.
Мы видели, как это принесло свои плоды для Джорджа, который провёл выдающуюся гонку, идеально стартовал, а затем справился с машиной, которая была настроена не оптимально. Четвёртое место, это, пожалуй, самое лучшее, что может быть в такой ситуации.
Во время пит-стопа из-за проблемы мы не смогли изменить угол наклона закрылка, из-за чего не удалось правильно настроить антикрыло на второй отрезок гонки. Вероятно, на каждом круге он отставал от темпа на несколько десятых, ему приходилось справляться с недостаточной поворачиваемостью, и он делал это блестяще, так что снова превзошёл машину", — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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