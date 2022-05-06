ФИА обновила правила проверки пилотов

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих заявил, что теперь все команды должны будут подтверждать, что их пилоты соблюдают правила ношения нижнего белья и украшений во время соревнований.

Перед началом каждого гоночного уик-энда все участники обязаны заполнить специальную форму, где необходимо свидетельствовать, что автомобили соответствуют всем правилам технического регламента.

Теперь же, перед началом тренировки Гран-при Майами, форма декларации была изменена. Сделалось это для того, чтобы внести туда пункт о соответствии нижнего белья и ношения украшений всеми участниками турнира. Согласно правилам, пилоты должны носить длинное нижнее бельё, а также другую огнеупорную одежду, соответствующую стандартам ФИА.

Кроме того, ношение украшений во время соревнований, в частности пирсинг или металлические цепочки на шее, запрещены.