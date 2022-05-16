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Ферстаппен: Всем доволен в Ред Булл и собираюсь продолжить контракт

Автоспорт
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Макс не собирается покидать команду

Ферстаппен: Всем доволен в Ред Булл и собираюсь продолжить контракт

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен не исключил, что может продлить контракт с австрийской командой после окончания действующего соглашения, рассчитанного до 2028 года.

"Я всем доволен в „Ред Булл“ и не собираюсь никуда уходить. Мы с командой через многое прошли и сейчас добиваемся отличных результатов. В 2028 году мне будет всего 31 год. Так что к концу действия нынешнего контракта я точно не состарюсь и продолжу гоняться дальше", — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Magazin.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен после пяти Гран-при занимает второе место, имея в активе 85 очков.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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