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Ферстаппен: Всем доволен в Ред Булл и собираюсь продолжить контракт
Макс не собирается покидать команду
Фото: Oracle Red Bull Racing
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен не исключил, что может продлить контракт с австрийской командой после окончания действующего соглашения, рассчитанного до 2028 года.
"Я всем доволен в „Ред Булл“ и не собираюсь никуда уходить. Мы с командой через многое прошли и сейчас добиваемся отличных результатов. В 2028 году мне будет всего 31 год. Так что к концу действия нынешнего контракта я точно не состарюсь и продолжу гоняться дальше", — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Magazin.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен после пяти Гран-при занимает второе место, имея в активе 85 очков.
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