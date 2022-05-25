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Спортивный консультант Ред Булл: На Гран-при Испании мы не увидели, что температура изменилась
Руководство признало свою ошибку
Фото: Motorsport.com
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко признал, что команда допустила ошибку с разрешённой температурой топлива на Гран-при Испании.
"Мы упустили из виду, что температура изменилась. Но мы вовремя заметили это и дали двигателю поработать, чтобы прогреть бензин", — приводит слова Марко GPFans.
Напомним, что "Ред Булл" долго запускал двигатели на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса, прежде чем им разрешили покинуть гараж незадолго до закрытия пит-лейна.
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