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Спортивный консультант Ред Булл: На Гран-при Испании мы не увидели, что температура изменилась

Автоспорт
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Руководство признало свою ошибку

Спортивный консультант Ред Булл: На Гран-при Испании мы не увидели, что температура изменилась

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко признал, что команда допустила ошибку с разрешённой температурой топлива на Гран-при Испании.

"Мы упустили из виду, что температура изменилась. Но мы вовремя заметили это и дали двигателю поработать, чтобы прогреть бензин", — приводит слова Марко GPFans.

Напомним, что "Ред Булл" долго запускал двигатели на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса, прежде чем им разрешили покинуть гараж незадолго до закрытия пит-лейна.

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В статье: Ред Булл Марко Хельмут
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