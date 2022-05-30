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Мерседес может отказаться сотрудничать с одной из команд
В команде хотят снизить объемы производства
Фото: Motorsport.com
Глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что планирует отказаться от одной из клиентских команд. По словам руководителя "Мерседеса", из-за ограничений со стороны ФИА поставка моторов перестаёт быть привлекательным бизнесом.
"К сожалению, поставка моторов не является привлекательным и интересным бизнесом, ФИА ограничивает выплаты со стороны клиентов, чтобы "защитить" маленькие команды. Я бы предпочёл обслуживание шести машин, чтобы было на два мотора меньше. В идеале хотелось бы сохранить нас самих и ещё двух клиентов, а также снизить объёмы производства", — цитирует Вольфа Finanical Times.
Напомним, что сейчас двигатели "Мерседеса" использует сама немецкая команда, а также "Астон Мартин", "Макларен" и "Уильямс".
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