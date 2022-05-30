Мерседес может отказаться сотрудничать с одной из команд

Глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что планирует отказаться от одной из клиентских команд. По словам руководителя "Мерседеса", из-за ограничений со стороны ФИА поставка моторов перестаёт быть привлекательным бизнесом.

"К сожалению, поставка моторов не является привлекательным и интересным бизнесом, ФИА ограничивает выплаты со стороны клиентов, чтобы "защитить" маленькие команды. Я бы предпочёл обслуживание шести машин, чтобы было на два мотора меньше. В идеале хотелось бы сохранить нас самих и ещё двух клиентов, а также снизить объёмы производства", — цитирует Вольфа Finanical Times.

Напомним, что сейчас двигатели "Мерседеса" использует сама немецкая команда, а также "Астон Мартин", "Макларен" и "Уильямс".