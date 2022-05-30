  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес может отказаться сотрудничать с одной из команд
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес может отказаться сотрудничать с одной из команд

Автоспорт
(1 голосов)

В команде хотят снизить объемы производства

Мерседес может отказаться сотрудничать с одной из команд

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что планирует отказаться от одной из клиентских команд. По словам руководителя "Мерседеса", из-за ограничений со стороны ФИА поставка моторов перестаёт быть привлекательным бизнесом.

"К сожалению, поставка моторов не является привлекательным и интересным бизнесом, ФИА ограничивает выплаты со стороны клиентов, чтобы "защитить" маленькие команды. Я бы предпочёл обслуживание шести машин, чтобы было на два мотора меньше. В идеале хотелось бы сохранить нас самих и ещё двух клиентов, а также снизить объёмы производства", — цитирует Вольфа Finanical Times.

Напомним, что сейчас двигатели "Мерседеса" использует сама немецкая команда, а также "Астон Мартин", "Макларен" и "Уильямс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде