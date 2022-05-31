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Ред Булл объявил о продлении контракта с Пересом

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Пилот одержал победу на Гран-при Монако

Ред Булл объявил о продлении контракта с Пересом

Фото: Getty Images

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Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Соглашение с Пересом продлено сразу на два сезона — до конца 2024 года. О новом контракте с пилотом объявлено через два дня после победы Переса на Гран-при Монако Формулы-1.

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"Для меня это была невероятная неделя. Победа на Гран-при Монако — мечта для любого гонщика, а то, что за этим последовало объявление о продолжении работы с командой до 2024 года, делает меня невероятно счастливым. Я так рад быть членом этой команды, я чувствую себя здесь как дома. Мы хорошо работаем вместе, а мои отношения с Максом на трассе и за её пределами определённо помогают нам дальше двигаться вперёд", — отметил после подписания контракта Перес.

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В статье: Ред Булл Серхио Перес
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