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Кристиан Хорнер прокомментировал подписание контракта с Серхио Пересом

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Руководству команды удалось уговорить пилота подписать новое соглашение

Кристиан Хорнер прокомментировал подписание контракта с Серхио Пересом

Фото: Planet F1

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Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Серхио Пересом на два сезона.

"С момента прихода в "Ред Булл" Чеко фантастически выполняет свою работу. Он доказал, что может быть не только потрясающим командным игроком. Достигнув необходимого уровня комфорта, он стал настоящей силой, с которой должны считаться на вершине пелотона. В этом году он сделал ещё один шаг вперёд, и отставание от чемпиона мира, Макса, существенно сократилось, что доказывают его потрясающая поул-позишен в Джидде и прекрасная победа в Монако в прошлый уик-энд.

Принимая во внимание его темп, пилотажные способности и опыт, нам было очень легко принять такое решение. Мы рады, что Чеко продолжит выступать за команду до 2024 года. Мы считаем, что их партнёрство с Максом создаёт пару гонщиков, которая в состоянии приносить нам самые крупные трофеи в Формуле-1", — приводит слова Хорнера пресс-служба "Ред Булл".

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В статье: Ред Булл
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