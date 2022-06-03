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Экс-гонщик Формулы-1: Перес также является претендентом на титул чемпиона мира

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Экс-гонщик Формулы-1: Перес также является претендентом на титул чемпиона мира

Фото: Getty Images

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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о шансах пилотов "Ред Булл" Макса Ферстаппена и Серхио Переса завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона Формулы-1.

"Если Перес будет продолжать выступать так и дальше и каждый раз сможет набирать очки, это будет просто прекрасно. Но если посмотреть на количество побед, то станет ясно, что Макс по-прежнему остаётся гонщиком номер один в команде.

Но в конце концов именно сходы могут стать проблемой в итоговом результате, потому что из-за них можно недосчитаться 25 или 18 очков. Так что Перес также является претендентом на титул чемпиона мира", — приводит слова Зурера GPblog со ссылкой на его выступление на канале Formel1.de в YouTube.

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В статье: Серхио Перес
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