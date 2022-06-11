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Квалификация Гран-при Азербайджана. Леклер снова первый, Ферстаппен – третий, Расселл – пятый
Пилот Феррари в шестой раз будет стартовать первым
Фото: Getty Images
Завершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Пилот "Феррари" Шарль Леклер в шестой раз выиграл поул позицию. Его партнер по команде Карлос Сайнц начнет гонку четвертым.
Главный соперник Леклера в этом сезоне – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен – занял третье место в квалификации. Второй пилот команды, Серхио Перес, завтра стартует вторым. Пилоты "Мерседес" Расселл и Хэмилтон заняли пятое и седьмое места соответственно.
Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Серхио Перес - "Ред Булл"
3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
4. Карлос Сайнс - "Феррари"
5. Джордж Расселл - "Мерседес"
6. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
8. Юки Цунода - "Альфа Таури"
9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
10. Фернандо Алонсо - "Альпин"
11. Ландо Норрис - "Макларен"
12. Даниэль Риккардо - "Макларен"
13. Эстебан Окон - "Альпин"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
16. Кевин Магнуссен - "Хаас"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
19. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
20. Мик Шумахер - "Хаас"
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