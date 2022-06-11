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Квалификация Гран-при Азербайджана. Леклер снова первый, Ферстаппен – третий, Расселл – пятый

Автоспорт
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Пилот Феррари в шестой раз будет стартовать первым

Квалификация Гран-при Азербайджана. Леклер снова первый, Ферстаппен – третий, Расселл – пятый

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Завершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Пилот "Феррари" Шарль Леклер в шестой раз выиграл поул позицию. Его партнер по команде Карлос Сайнц начнет гонку четвертым.

Главный соперник Леклера в этом сезоне – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен – занял третье место в квалификации. Второй пилот команды, Серхио Перес, завтра стартует вторым. Пилоты "Мерседес" Расселл и Хэмилтон заняли пятое и седьмое места соответственно.

Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

4. Карлос Сайнс - "Феррари"

5. Джордж Расселл - "Мерседес"

6. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

8. Юки Цунода - "Альфа Таури"

9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

10. Фернандо Алонсо - "Альпин"

11. Ландо Норрис - "Макларен"

12. Даниэль Риккардо - "Макларен"

13. Эстебан Окон - "Альпин"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

17. Алекс Албон - "Уильямс"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

19. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

20. Мик Шумахер - "Хаас"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Азербайджана
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