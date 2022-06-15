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Главный стратег Mercedes: Сделаем все, чтобы проблема дельфинирования не повторилась

Автоспорт
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Льюис Хэмилтон держался за спину после гонки в Баку

Главный стратег Mercedes: Сделаем все, чтобы проблема дельфинирования не повторилась

Фото: F1

Новина українською

Льюис Хэмилтон после финиша на четвертом месте в гонке в Баку держался за спину и проследовал в боксы. Причины всему – вертикальные колебания машины на скорости, известные как "эффект дельфина".

Глава Mercedes Тото Вольф выразил сомнения в том, что Хэмилтон сможет принять участие в Гран при Канады.

"Я рад сообщить, что Льюис утром был на нашей базе. Мы провели вместе несколько часов, он выглядел здоровым. И он вернется за руль в Монреале.

Он великий спортсмен, он готов сражаться на пределе своих возможностей и возможностей автомобиля, вот что делает его таким особенным. В Баку мы, увы, перегнули палку, когда работали с настройками машины. Пилоту было не комфортно, и мы не повторим более этой ошибки.

Не только наши пилоты страдают от тряски. Вы видели, что и другие жаловались в СМИ из-за похожих проблем. Но мы в ответе за то, чтобы подобного не повторилось", – сказал в официальном обращении команды главный стратег Mercedes Джеймс Воулз.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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Источник:
motorsport

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