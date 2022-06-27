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Гасли: После увольнения из Ред Булл, многие люди списали меня со счетов

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Но пилот смог пробиться

Гасли: После увольнения из Ред Булл, многие люди списали меня со счетов

Фото: twitter PIERRE GASLY

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Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли высказал мнение, что многие списали его со счетов после увольнения из "Ред Булл".

"Я очень доволен тем, чего мне удалось добиться после увольнения из "Ред Булл", потому что многие люди списали меня со счетов, считали, что со мной как с гонщиком покончено, но это не так. Я всегда боролся за то, чего хотел в своей жизни, и если ставить передо мной препятствия, то я не из тех, кто принимает вещи такими, как они есть, я тот, кто борется за то, чего хочет.

С тех пор я выиграл гонку в Монце, был на подиуме в Бразилии и в прошлом году в Баку. Так что считаю, что эта ситуация принесла много позитивных вещей. Я с тех пор проделал невероятную работу", — приводит слова Гасли Motor Sport Magazine.

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В статье: Пьер Гасли
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