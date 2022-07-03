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Адская массовая авария на Гран-при Великобритании. Болид Альфа-Ромео вылетел за пределы трассы. Видео

Автоспорт
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Всего пострадало пять болидов. Гонка остановлена красными флагами

Адская массовая авария на Гран-при Великобритании. Болид Альфа-Ромео вылетел за пределы трассы. Видео

Фото: Autosport

UA-Футбол
Новина українською

На Гран-при Великобритании, проходящем на автодроме в Сильверстоуне, произошла массовая авария. Всего пострадало пять болидов. Вследствие, гонка была остановлена красными флагами.

Наиболее пострадал болид китайского пилота "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюя: он столкнулся с болидом пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла, несколько раз перевернулся и вылетел за пределы трассы. К счастью, сам Гуаньюй не пострадал.

Среди других участников аварии: Алекс Албон, выступающий за "Уильямс"; Эстебан Окон из "Альпин"; и Юки Цунода из "Альфа Таури". После красных флагов двое последних смогут продолжить гонку.

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В статье: формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Великобритании Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй
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