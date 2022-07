Адская массовая авария на Гран-при Великобритании. Болид Альфа-Ромео вылетел за пределы трассы. Видео

На Гран-при Великобритании, проходящем на автодроме в Сильверстоуне, произошла массовая авария. Всего пострадало пять болидов. Вследствие, гонка была остановлена красными флагами.

Oh shit he bounced over the catch fencing !!! pic.twitter.com/S9Vzc1fIfz