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Адская массовая авария на Гран-при Великобритании. Болид Альфа-Ромео вылетел за пределы трассы. Видео
Всего пострадало пять болидов. Гонка остановлена красными флагами
Фото: Autosport
На Гран-при Великобритании, проходящем на автодроме в Сильверстоуне, произошла массовая авария. Всего пострадало пять болидов. Вследствие, гонка была остановлена красными флагами.
Oh shit he bounced over the catch fencing !!! pic.twitter.com/S9Vzc1fIfz— ᎮᏝᏗᏁᏦᏖᏒᎧᏁᏋᏬᎷ.X © (@Planktroneum) July 3, 2022
Наиболее пострадал болид китайского пилота "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюя: он столкнулся с болидом пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла, несколько раз перевернулся и вылетел за пределы трассы. К счастью, сам Гуаньюй не пострадал.
Среди других участников аварии: Алекс Албон, выступающий за "Уильямс"; Эстебан Окон из "Альпин"; и Юки Цунода из "Альфа Таури". После красных флагов двое последних смогут продолжить гонку.
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