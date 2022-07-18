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Хэмилтон: Всегда буду помнить, что произошло тогда в Абу-Даби
Льюис вспомнил упущеный титул
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о чемпионском титуле, который он мог выбороть в прошлом сезоне.
Напомним, в заключительной гонке сезона Хэмилтон на рестарте последнего круга уступил Максу Ферстаппену, который в итоге и стал чемпионом мира.
"Всегда буду помнить, что произошло тогда в Абу-Даби. Это очень тяжёлый и травмирующий опыт. Но это нормально, ведь если ты теряешь нечто, ради чего много работал, то ощущаешь боль поражения. Случившееся там навсегда останется частью меня. Однако лично мне хотелось бы думать, что тот случай сделал меня сильнее.
Я из категории людей, которые смотрят вперёд. Я люблю свою работу, люблю этот вид спорта и чувствую поддержку, которую получаю в Формуле-1", — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
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