Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера по итогам второй тренировки Гран-при Франции

В Ле-Кастелле завершилась вторая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс.

Второй результат продемонстрировал напарник Карлоса Шарль Леклер. Третьим стал пилот "Ред Булл", лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал пятым.

Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.32,527

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,101

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,550

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,764

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,990

6. Ландо Норрис ("Макларен") +1,080

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,379

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,401

9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,457

10. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,533

11. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,732

12. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,737

13. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,893

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,013

15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,068

16. Александер Албон ("Уильямс") +2,126

17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,127

18. Эстебан Окон ("Альпин") +2,133

19. Мик Шумахер ("Хаас") +2,668

20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,885.