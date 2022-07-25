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Хэмилтон скрывает свои данные от Рассела

Автоспорт
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Льюис не единственный, кто так делает

Хэмилтон скрывает свои данные от Рассела

Фото: Sky Sports

Новина українською

Обозреватель Формулы-1 Роберто Кинкеро сообщает, что Льюис Хэмилтон начал скрывать часть своих данных от напарника по команде и за счёт этого начал его опережать.

После Гран-при Бахрейна Джордж Расселл в семи следующих гонках неизменно оказывался впереди Льюиса, но после Сильверстоуна уже Хэмилтон опережает напарника.

Сообщается, что по ходу сезона семикратному чемпиону мира посоветовали не раскрывать Расселлу всю свою информацию, чтобы иметь возможность прибавить по ходу гонки. Подобная инициатива исходила от окружения Льюиса Хэмилтона.

"Разумеется, Хэмилтон — не первый, кто предпочитает не делиться всей информацией с напарником, а раскрывать все карты лишь в самый нужный момент. В паддоке Льюис — один из двух пилотов, которые прибегают к такой тактике", — приводит слова анонимного источника Motorsport.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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