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В Мерседесе отреагировали на неудачные выступления в свободных практиках Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Команда снова не смогла финишировать в тройке лучших

В Мерседесе отреагировали на неудачные выступления в свободных практиках Гран-при Венгрии

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин высказался о неудачном выступлении команды во второй тренировке Гран-при Венгрии.

"Мы хотели провести определенные эксперименты с машиной. Думаю, те, что мы провели во второй практике, откинули нас назад. В первой сессии мы смотрелись сильнее, поведение машины было более цельным.

Уверен, что есть пара вещей, которую мы сделаем за ночь, потому что в целом всё смотрелось не здорово.

В каком-то плане вероятный ливень в субботу — это неплохо, потому что, думаю, в третьей практике условия будут сильно отличаться, а гонка должна пройти в более прохладных условиях, чем сегодня.

Это не конец света, но было бы приятнее провести сессию, в которой можно было бы поработать с машиной, а у нас получилось не так. Но у нас есть много данных. Мы знаем, что нужно сделать в первую очередь, ну а на мокрой трассе всё будет по-другому", — приводит слова Шовлина PlanetF1.

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В статье: Мерседес
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