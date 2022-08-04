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Оскар Пиастри будет резервистом Макларена
Год у пилота будет испытательный срок
фото - twitter.com
Чемпион Формулы-2 австралиец Оскар Пиастри заключил соглашение с "Маклареном" ещё до анонса о его выступлении за "Альпин" в 2023 году, сообщает издание ESPN.com.br.
Пиастри подписал контракт, несмотря на то что пилоты "Макларена" Даниэль Риккардо и Ландо Норрис уже имеют соглашение с командой на следующий сезон, однако он являлся предварительным. Сделка состоялась ещё до того, как немец Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, а испанец Фернандо Алонсо не продлил контракт с "Альпин", как ожидалось.
Контракт с "Маклареном" подразумевал, что Пиастри станет резервным пилотом на сезон-2023, после чего заменит соотечественника Даниэля Риккардо.
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