Оскар Пиастри будет резервистом Макларена

Чемпион Формулы-2 австралиец Оскар Пиастри заключил соглашение с "Маклареном" ещё до анонса о его выступлении за "Альпин" в 2023 году, сообщает издание ESPN.com.br.

Пиастри подписал контракт, несмотря на то что пилоты "Макларена" Даниэль Риккардо и Ландо Норрис уже имеют соглашение с командой на следующий сезон, однако он являлся предварительным. Сделка состоялась ещё до того, как немец Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, а испанец Фернандо Алонсо не продлил контракт с "Альпин", как ожидалось.

Контракт с "Маклареном" подразумевал, что Пиастри станет резервным пилотом на сезон-2023, после чего заменит соотечественника Даниэля Риккардо.