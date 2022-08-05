Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феттель может получить место в IndyCar
Нужно лишь согласие Себастьяна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец команды "Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг" Грэм Рейхол подтвердил, что он готов дать возможность выступить в гонке IndyCar Себастьяну Феттелю.
"Дверь для Себастьяна Феттеля всегда открыта. Если он захочет потестировать машину или выступить в гонке, то, уверен, мы найдём варианты. Я уверен, что такому гонщику не слишком интересно финишировать десятым, принимая во внимание его титулы и другие достижения.
Если он захочет попробовать себя за рулём машины IndyCar, то уверен, что для него найдётся место. Наша команда рассматривает вариант с выставлением четвёртой машины на старт. Я не говорю, что Себастьян обязательно захочет провести полный сезон, но если он захочет выступить в гонке, то он точно сможет это сделать", — приводит слова Грэма Рейхола The Race.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Днепр-1 подписал долговременный контракт с аргентинским хавбеком - источник
- Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко
- Хаас приостановил переговоры с Миком Шумахером
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен