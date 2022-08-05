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Феттель может получить место в IndyCar

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(1 голосов)

Нужно лишь согласие Себастьяна

Феттель может получить место в IndyCar

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец команды "Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг" Грэм Рейхол подтвердил, что он готов дать возможность выступить в гонке IndyCar Себастьяну Феттелю.

"Дверь для Себастьяна Феттеля всегда открыта. Если он захочет потестировать машину или выступить в гонке, то, уверен, мы найдём варианты. Я уверен, что такому гонщику не слишком интересно финишировать десятым, принимая во внимание его титулы и другие достижения.

Если он захочет попробовать себя за рулём машины IndyCar, то уверен, что для него найдётся место. Наша команда рассматривает вариант с выставлением четвёртой машины на старт. Я не говорю, что Себастьян обязательно захочет провести полный сезон, но если он захочет выступить в гонке, то он точно сможет это сделать", — приводит слова Грэма Рейхола The Race.

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В статье: Себастьян Феттель
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