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Машина Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Автоспорт
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Болид F300 оценивается около 8 миллионов долларов

Машина Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Новина українською

Машина семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера "Феррари" F300, на которой он выступал в 1998 году, выставлена на аукцион в Калифорнии.

На тот момент ещё только двукратный чемпион мира Михаэль Шумахер на этой машине сражался за чемпионский титул с конкурентом из "Макларена" Микой Хаккиненом. Однако финский гонщик выиграл чемпионат. На машине F300 Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998, а в следующем году "Феррари" продала болид частному коллекционеру.

Сообщается, что цена машины составляет примерно $ 6–8 млн, а сам аукцион пройдёт 18–20 августа в Monterey Conference Center в Калифорнии.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга в результате падения на горнолыжном курорте.

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В статье: Ferrari
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