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Мик Шумахер покинет Хаас и Академию Феррари

Автоспорт
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У сына Михаэля Шумахера сразу несколько вариантов продолжения карьеры в Формуле-1

Мик Шумахер покинет Хаас и Академию Феррари

Новина українською

Немецкий пилот "Хааса" Мик Шумахер не станет продлевать соглашение с Академией "Феррари", которое истекает по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает Motorsport.

Кроме того, сообщается, что Шумахер не останется в "Хаасе" на третий сезон в 2023 году, а фаворитом на его место является Антонио Джовинацци.

Вариантами для Мика по продолжению карьеры в Формуле-1 являются "Альпин", "Уильямс" и "Альфа Таури".

Напомним, в нынешнем сезоне Мик Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (284).

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В статье: формула-1 Феррари Haas Мик Шумахер
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Источник:
Motorsport

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