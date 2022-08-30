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В Хаасе рассказали, останется ли Мик Шумахер в команде
Пилоту нужно показывать хорошие результаты
Фото: Getty Images
Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер поделился мыслями о будущем пилота Мика Шумахера в команде.
"В конце концов, а кто вообще говорил, что Мик должен уйти? Это распространяется через СМИ, но я такого не говорил. Мик может и остаться. Все говорят, что Мик уходит и мы должны взять Риккардо. Но как же так? Речь ведь о том, кто сможет добиться наилучших результатов для "Хааса" в следующем году. Всё очень просто.
Что говорит в пользу Мика? Сейчас ему следует показывать результат. Могу отметить его выступления в Канаде, Сильверстоуне и Австрии. Вот что говорит за него. Но я не стану объявлять кого-то прямо сейчас, просто чтобы угодить публике. Если он хочет уйти, пусть так и будет. Тогда это наша вина, и тогда мы найдём другое решение", — приводит слова Штайнера Auto Bild.
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