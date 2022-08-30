Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов

Действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен представил новый шлем, который подготовлен специально для Гран-при Нидерландов.

"Очень важный для меня шлем, сделанный специально для гонки в Зандворте. Возвращение сюда в качестве действующего чемпиона мира — прекрасный момент, чтобы оценить все усилия моего отца, которые он вложил в мою карьеру. Поэтому мы решили создать новую версию его культового дизайна", — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.