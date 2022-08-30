  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов

Автоспорт
(1 голосов)

Макс в гонке за титул

Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов

Фото: Sporting News

Новина українською

Действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен представил новый шлем, который подготовлен специально для Гран-при Нидерландов.

"Очень важный для меня шлем, сделанный специально для гонки в Зандворте. Возвращение сюда в качестве действующего чемпиона мира — прекрасный момент, чтобы оценить все усилия моего отца, которые он вложил в мою карьеру. Поэтому мы решили создать новую версию его культового дизайна", — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.

Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде