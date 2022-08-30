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Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов
Макс в гонке за титул
Фото: Sporting News
Действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен представил новый шлем, который подготовлен специально для Гран-при Нидерландов.
"Очень важный для меня шлем, сделанный специально для гонки в Зандворте. Возвращение сюда в качестве действующего чемпиона мира — прекрасный момент, чтобы оценить все усилия моего отца, которые он вложил в мою карьеру. Поэтому мы решили создать новую версию его культового дизайна", — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.
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