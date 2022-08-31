  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феттель: Я желаю Мику Шумахеру остаться в Формуле-1 и получить хороший болид
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феттель: Я желаю Мику Шумахеру остаться в Формуле-1 и получить хороший болид

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим, случится ли это

Феттель: Я желаю Мику Шумахеру остаться в Формуле-1 и получить хороший болид

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию с контрактом Мика Шумахера в "Хаасе".

Американская команда приостановила переговоры, и сообщается, что Шумахер может остаться без команды на следующий сезон.

"Я желаю больше удачи в ближайших гонках. К сожалению, сейчас пилотов судят по последним результатам и не смотрят шире. Мик учится. Остальные прекращают это делать, а он продолжает. Это его сильнейшая сторона.

Начал он не так, как рассчитывал, но получил импульс. Машина у него сейчас не такая быстрая, как в начале сезона, на ней трудно выделиться. Но за кулисами он хорошо себя проявляет. Я желаю Мику остаться в Формуле-1 и получить хороший болид. Может, в "Макларене", — приводит слова Феттеля Planet F1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Себастьян Феттель Мик Шумахер Астон Мартин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде