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Организаторы Гран-при Майами назвали космические цены на билеты

Автоспорт
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Они подорожали в более, чем в два раза

Организаторы Гран-при Майами назвали космические цены на билеты

Новина українською

Организатор Гран-при Майами Формулы-1 начал продавать билеты на гонку 2023 года, предлагая приобрести их тем, кто побывал на этапе в 2022 году.

В одну из зон цена билета выросла почти в три раза. Об этом в социальных сетях сообщила девушка с ником Deanna, присутствовавшая на этапе в этом году. На скриншоте, сделанном девушкой, цена за два места составляет $ 3300. По её словам, за эти же билеты в 2022 году она заплатила $ 1360.

Напомним, высокая стоимость билетов на гонку в Майами активно обсуждалась в прессе и социальных сетях и во время этапа в текущем сезоне. Она стала одной из самых высоких в календаре, опережая в цене многие другие этапы в несколько раз.

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