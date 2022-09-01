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Пьер Гасли близок к подписанию контракта с Альпин
Команды согласовали переход пилота
Фото: Getty Images
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли близок к подписанию контракта с "Альпин", сообщает The Race. По информации источника, "Альпин" согласовала с "Ред Булл" условия перехода французского гонщика и заплатит австрийцам компенсацию за освобождение Гасли от контракта с "Альфа Таури".
Таким образом, "Альпин" не собирается использовать австралийца Оскара Пиастри в качестве боевого пилота в следующем сезоне и заседания совета по признанию контрактов Формулы-1 будут иметь только финансовое значение.
Ранее сообщалось, что в составе "Альфа Таури" Гасли может заменить американский гонщик Колтон Херта
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