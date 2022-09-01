Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли близок к подписанию контракта с "Альпин", сообщает The Race. По информации источника, "Альпин" согласовала с "Ред Булл" условия перехода французского гонщика и заплатит австрийцам компенсацию за освобождение Гасли от контракта с "Альфа Таури".

Таким образом, "Альпин" не собирается использовать австралийца Оскара Пиастри в качестве боевого пилота в следующем сезоне и заседания совета по признанию контрактов Формулы-1 будут иметь только финансовое значение.

Ранее сообщалось, что в составе "Альфа Таури" Гасли может заменить американский гонщик Колтон Херта